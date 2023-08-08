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الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط 11 شخصا انتحلوا صفة ضباط شرطة لسرقة منزل بأكتوبر

أرشيفيه
أرشيفيه
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط 11 شخصا المتهمين بانتحال صفة ضباط شرطة وسرقة مسكن أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر.

كان قد تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم بحضور 10 أشخاص لمسكنه وادعوا أنهم رجال شرطة ، وعقب قيامهم بتفتيش مسكنه اكتشف استيلاءهم على "مبالغ مالية، مشغولات ذهبية"، وحقيبة بداخلها "أوراق ومستندات خاصة به، 15 هاتف محمول، وعدد 4 أجهزة "لاب توب".

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة 11 شخصا، لعدد 6 منهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم المسروقات وكذا "سيارتين، 2 طبنجة صوت "المستخدمتين فى الواقعة" وعدد من الطلقات".

بمواجهتهم قرروا بارتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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