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الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. عبدالمنعم السيد: الحاصلات الزراعية انخفضت بنسبة 30 % بسبب المناخ

عبد المنعم السيد
عبد المنعم السيد
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قال الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الحرب الروسية الأوكرانية ممتدة ولا توجد بشائر على انتهاء الحرب بين ليلة وضحاها، مشيرًا إلى أن الرؤية العامة هي استنزاف للقوة الروسية داخل الأراضي الأوكرانية بشكل كبير.

وأضاف "عبد المنعم" في حواره لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية من مصلحتها استنزاف قدرات روسيا الدولة الكبيرة اقتصاديا وعسكريا وهو ما يأتي أولا على البلاد النامية والفقيرة ثم الدول الأوروبية، موضحًا أن خروج روسيا من اتفاقية الحبوب يؤكد أن هناك أزمة في القمح الذي عانى من التضخم وصل إلى 100 % تقريبا.

وتابع، أن أسعار القمح تعود للزيادة خلال الفترة المقبلة، بسبب امتناع بعض الدول عن تصدير القمح بسبب تداعيات التغير المناخي، موضحًا أن الحاصلات الزراعية انخفضت بنسبة 30 % بسبب المناخ. 

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