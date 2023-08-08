الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 25 فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، طالت 25 فلسطينيا، معظمهم أسرى محررون.

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، فقد اعتقلت قوات الاحتلال من بلدة كوبر برام الله، كلا من: ياسر إبراهيم الفحل، وزاهي إسماعيل البرغوثي، وساهر إسماعيل البرغوثي، وأنس سرحان البرغوثي، وأيهم متعب البرغوثي، وقسام مجد البرغوثي، وإصرار مجد البرغوثي، وإباء وحيد البرغوثي، وصهيب ساهر البرغوثي، ومحمد اعطيوي، وأحمد رضوان الغزاوي، ووعد أسامة البرغوثي، وسامر محمد نادر.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين، وهم: حاتم السلايمة من البلدة القديمة، ومهدي عياد، وخالد عياد، من بلدة أبو ديس.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محيي الدين سعيد نجم من قرية سيريس، فيما اختطفت قوة خاصة "مستعربون" الشقيقين محمود وربيع أمجد الفار، والأسير المحرر حسن سامر الشرقاوي، من بلدة الزبابدة.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: عباس ظاهر صدوق من مخيم عايدة، وعمرو اسماعيل دعدرة، وهاني اسماعيل أبو شعيرة من مخيم العزة.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين أبي يوسف أبو ماريا (22 عاما)، وموسى خالد عوض (22 عاما)، من بلدة بيت أمر.

ومنذ مطلع العام الجاري، بلغت حالات الاعتقال في الضفة الغربية أكثر من (4400) حالة.