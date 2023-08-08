أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023

الثلاثاء 08/أغسطس/2023 - 09:07 ص

استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 8 أغسطس 2023، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 2,451 جنيها للبيع و2,463 جنيها للشراء.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين الأعيرة نحو 2,145 جنيها للبيع و2,155 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 1,839 جنيها للبيع و 1,847 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 - الأقل فئة نحو 1,430 جنيها للبيع و1,437 جنيها للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 17,160 جنيها للبيع و17,240 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الأونصة الذهب نحو 76,239 جنيها للبيع، و76,595 جنيها للشراء.

واخيرا بلغ سعر كيلو الذهب نحو 2,451,429 جنيها للبيع، و2,462,857 جنيها للشراء.