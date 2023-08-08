المجمع الكيميائي التونسي يوقع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية بـ7 ملايين دينار

وقع المجمع الكيميائي التونسي ومؤسسة التمويل الدولية (SFI) اتفاقية لتمويل دراسة لتمويل بقيمة تناهز 7 ملايين دينار (منحة) لإنجاز مشروع للنقل الهيدروليكي للفوسفات التجاري من الحوض المنجمي إلى معامل المجمع الكيميائي التونسي بقابس والصخيرة ومعمل تيفارت.

وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد - بحسب بيان للوزارة أمس الإثنين- أهمية هذا المشروع الذي تقدر تكلفته الإجمالية بمليار و100 مليون دينار، خاصة على مستوى المردود الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، والتي تنسجم مع توجهات برامج المخطط التنموي 2023 - 2025.

ويتكون المشروع المذكور من خط أنابيب ومنشآت نقل هيدروليكي للفوسفات من منطقة التجميع بالمتلوي نحو معامل المجمع الكيميائي بقابس والصخيرة بطاقة تناهز 10 ملايين طن سنويا، وكذلك محطة لتحلية مياه البحر وخط أنابيب لنقل المياه من منطقة الصخيرة نحو مغاسل الشركة بالحوض المنجمي بطاقة إنتاج تناهز 100 ألف متر مكعب يوميا، بالإضافة إلى محطة لتوليد الطاقة الكهروضوئية بطاقة أولية تقدر بـ30 ميجاوات لتوفير الطاقة الضرورية لتشغيل خطوط النقل الهيدروليكي ومحطة تحلية مياه البحر، سيتم العمل على إنجازهما في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.