المرشح الرئاسي لحزب الشعب الجمهوري يكشف ملامح برنامجه

صرح المرشح الرئاسي المحتمل لرئاسة الجمهورية حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري ورئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ، بأن برنامجه الرئاسي يتم إعداده بدقة شديدة لتحقيق خمسة أهداف استراتيچية تشكل أولويات المرحلة المقبلة من وجهة نظره.

وجاء نص بيان المرشح الرئاسي المحتمل على النحو التالي: لقد تم بناء سياسات برنامجنا الرئاسي الشامل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا لكي يحقق خمسة أهداف استراتيچية تشكل من وجهة نظرنا أولويات المرحلة القادمة للدولة المصرية ويمكن أن نلخص تلك الأهداف الاستراتيچية الخمسة على النحو التالي:

أولًا:- تخفيف حدة الاستقطاب السياسي الحالي وفتح المجال العام والارتقاء بمناخ العمل السياسي وترسيخ دعائم الديمقراطية وآليات التداول السلمي للسلطة وترسيخ الحياة الحزبية ودعم الأحزاب.

ثانيا:- المعالجة الناجزة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تواجهها الدولة المصرية ورفع الكفاءة الاقتصادية والمالية للدولة المصرية وضبط السياسات النقدية وإعادة هيكلة أعباء المواطنين الاقتصادية والضريبية بمنظور شامل للعدالة الاجتماعية يحمي الطبقة المتوسطة من التآكل ويساند الطبقات الضعيفة من العمال والفلاحين ومحدودي الدخل.

ثالثا:- الارتقاء بحقوق الإنسان وتحقيق التوازن العادل بين متطلبات الأمن القومي المصري والحقوق والحريات العامة والخاصة .

رابعا:- معالجة الانعكاسات الناجمة عن مرحلة التقلبات السياسية خلال العقد الماضي على العلاقات الدولية، وتعظيم مكانة مصر الإقليمية والدولية.

خامسا :- الحفاظ على ما تحقق خلال المرحلة الماضية من استقرار الدولة والحفاظ علي حيوية مؤسساتها الخدمية والعسكرية والأمنية والعمل على استمرار رفع كفاءتها وتعظيم قدراتها .

وأعلن المرشح الرئاسي المحتمل أنه سيتم عرض برنامجه تفصيليا علي الشعب المصري عقب فتح باب الترشح رسميا.