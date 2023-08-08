اتجاه في الأهلي لتأجيل صفقة المهاجم السوبر إلى الميركاتو الشتوي

طالب السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، من مسئولي النادى سرعة حسم صفقة المهاجم الأجنبى فى أقرب وقت، حتى يبدأ اللاعب فترة الإعداد مع الفريق قبل المعسكر الخارجى للتأقلم والانسجام قبل بداية الموسم المقبل.

وكشفت مصادر بالنادي الأهلى، عن أنه فى حال فشل التعاقد مع مهاجم أجنبى سوبر فى الميركاتو الصيفى قد يتم تأجيل هذا الملف إلى يناير المقبل، خاصةً أن النادى معظم اللاعبين الذين تم عرضهم على الأهلى تم رفضهم من المدير الفنى السويسرى أو فشلت المفاوضات بسبب مغالاة أنديتهم، كما حدث فى صفقة الغينى سورى كابا، لاعب نادى ميتلاند الدنماركي، والنيجيرى أكور أدامز، لاعب نادى سليلتور النرويجى.

ورغم دخول مسئولى النادى الأهلي فى مفاوضات مع أكثر من مهاجم أجنبى خلال الفترة الأخيرة إلا أن كل المفاوضات فشلت لاسباب مادية، وهو الأمر الذى يهدد تعاقد «المارد الأحمر» مع مهاجم أجنبى سوبر، وفقًا لمطالب «كولر».

وانحصرت مفاوضات النادى الأهلى مع لاعبين فقط هما البرازيلى جوستفاو سوزا، مهاجم جيونبك هيونداى الكورى، والمهاجم الأمريكى ذو الأصول النيجيرية إدوفى إيكوبا، لاعب فريق زالايجيرزيجى المجري، للتعاقد مع أحدهما.

ومازال مسئولو الأهلى والسويسرى مارسيل كولر، متمسكون بصفقة البرازيلى جوستافو سوزا، رغم تعثر المفاوضات مؤخرًا، إلا أن المدير الفنى يضع «سوزا» فى المرتبة الأولى لضمه فى الميركاتو الصيفى.

ويأتى المهاجم الأمريكى «إيكوبا» ضمن اهتمامات «كولر»، ووصلت المفاوضات معه إلى مرحلة متقدمة فى انتظار موقف ناديه المجرى الذى طلب مبلغا مالىا كبيرا للتفريط فى المهاجم الشاب.

من ناحية أخرى، يسابق الجهاز الفنى للفريق الزمن لحسم ملف باقى اللاعبين العائدين من الإعارة أو العناصر الشابة التى تم تصعيدها فى الفترة الماضية لحسم موقفهم سواء بالإعارة أو البيع النهائى أو منح بعض اللاعبين استغناء رسمى وفسخ عقودهم فى الفترة المقبلة فى ظل خروجهم من حسابات الجهاز الفنى.

ويأتى على رأس اللاعبين الذين ينتظرون مصيرهم صلاح محسن، مهاجم الفريق العائد من الاعارة لنادى سيراميكا كليوباترا، بعدما تألق فى الفترة الأخيرة وقاد فريقه للتتويج بلقب كأس الرابطة، خاصةً أن «كولر» مُتحفظ على عودة اللاعب فى الموسم المقبل بسبب عدم الالتزام ودخوله فى أزمة سابقة مع مسئولى الأهلى كانت سببا فى رحيله.

ورغم أن «كولر» معجب بمستوى اللاعب فنيًا إلا أن المدير الفنى يرغب فى فرض نوع من الالتزام داخل صفوف الفريق، وأن أي لاعب يُثير الأزمات لا مكان له، حيث تقرر وضع اللاعب على قائمة الانتظار وفى حال التعاقد مع مهاجم سوبر واستمرار محمد شريف، سيتم تجديد إعارة «محسن» مرة أخرى.

فى نفس السياق، تمسك «كولر» باستمرار طاهر محمد طاهر، جناح الفريق، فى الفترة المقبلة رغم تراجع مستوى اللاعب مؤخرًا، إلا أن الجهاز الفنى يعتبر «طاهر» أحد الأوراق الرابحة، ولا مجال لرحيله رغم وجود عدد من العروض من الأندية المحلية فى الفترة الأخيرة.