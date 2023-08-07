"فودة": جوائزة جنوب سيناء في عمان نتاج جهد جميع العاملين بالمحافظة

احتفل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء مع أبناءه الموظفين بجميع درجاتهم وبحضور القيادات التنفيذية بالجوائز التي حصلت عليها جنواب سيناء خلال المشاركة في المنتدى الثالث للسياحة والتراث، والذى أقيم بمدينة صلاله العمانية مؤخرًا، وهى (جائزة افضل مسئول حكومي عربي لمدينة سياحية، وفوز شرم الشيخ بجائزة أفضل فاعلية عربية للسياحة المستدامة.

واكد المحافظ ان هذه الجوائز هي نتاج جهد وعمل جميع العاملين بالمحافظة.

جاء ذلك اليوم الإثنين، خلال ترأس المحافظ لمؤتمر المتابعة الدوري والذى أقيم بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء.



و استعرض اللواء خالد فوده خلال جلسة المتابعة انجازات الدولة في جميع القطاعات من أجل بث طاقة إيجابية لرفع الروح المعنوية للحضور بعرض أغنية تحيا مصر، تلك الأغنية التي تبرز نجاحات الدولة المصرية والقيادة السياسية في كافة المجالات التنموية والتي ترد على كافة المشككين واعداء الدولة في الداخل والخارج.



وأكد المحافظ ضرورة التكاتف كدروع بشرية من أجل الحفاظ على الوطن والارتقاء بالوعي والتركيز على النقاط الإيجابية ونبذ المشاعر السلبية،

مشيرا إلى أن بلدنا تستحق منا الكثير .

ووجه بضرورة رفع الوعي بأهمية الأمن الذي تنعم به مصر وأنه مسئولية كل فرد في المجتمع.

وناقش المحافظ آليات تنشيط السياحة بشرم الشيخ بالتعاون مع رجال الأعمال وهيئة تنشيط السياحة من خلال دراسة تنظيم فاعليات عالمية يتم توجيه العائد منها لصالح مؤسسة حياة كريمة، مثل مايحدث الان في مدينة العلمين الجديدة.

وتنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء تم عرض تقرير حول ترشيد إستهلاك الكهرباء بالمحافظة.

كما تناول الاجتماع الخطوات التنفيذية الواجب اتخاذها لمتابعة اعمال ترشيد استهلاك الكهرباء علي مستوى المحافظة حيث تمت الإشارة إلى استكمال مسيرة العمل أون لاين يوم الأحد من كل أسبوع

كما تضمنت آليات التنفيذ وفقا لتعليمات مجلس الوزراء، ترشيد إستهلاك الكهرباء بكافة المباني الحكومية طوال ساعات العمل الرسمية، وضبط درجات الحرارة في التكييفات المركزية بحيث لا تقل عن 25 درجة وترشيد استهلاك الكهرباء بجميع دور العبادة والمدارس والمباني الحكومية والالتزام بفصل التيار الكهربي عن اللوحات الاعلانية المضيئة بالتنسيق مع شركات الإعلان وتفعيل توصيات توقيت العمل الصيفي بالمحال العامة ماعدا المنشأت التي تعمل في مجال السياحة والصيدليات،الالتزام بالإنارة داخل قاعات الأفراح فقط وليس خارجها،

كما تم استعراض عدد من الموضوعات الهامة منها،كتاب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بشأن تخصيص أعمال الصيانة والتشغيل حفاظا على المال العام وعرض موقف شراء ٥ اتوبيسات كهربائية واللوحة الجدارية لشرم الشيخ بطريق السلام وموقف الأعمال الملحقة بمبنى المجلس الجديد(المول التجاري، الحديقة المركزية عمل منطقة كيدز أريا للأطفال كما تمت مناقشة موقف توصيل الغاز إلى محلات شارع السلام وعرض موقف تحصيل مستحقات الشواطيء،

والاستعداد لافتتاح دولي للقرية التراثية وسباق الهجن،وابرازانشطة مبادرة ١٠٠ يوم صحة بالمحافظة بالإضافة لدراسة إقامة معرض للكتاب بشرم الشيخ بمشاركة وزارة الثقافة،ومتابعة ملف دعم اهالينا من أبناء المحافظة وإنشاء دار مناسبات للرجال بوادي مجيرح بدهب، وفقا لاحتياجات الأهالي،وعرض موقف تخصيص منطقة للبنوك بسانت كاترين ومخاطبة البنوك بذلك،

واختتم المحافظ جلسة المتابعة بعرض موقف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء وآليات وضوابط المنح الدراسية لطلاب الثانوية العامة وموقف الطلبات المتأخرة بالمراكز التكنولوجية والأكثر تكرارا من يوليو إلى اغسطس وإنجازات المحافظة في هذا المجال حيث تعتبر أولى المحافظات التي يمثل الكم المتراكم لها صفر بنسبة ١٠٠% بالاضافة إلى تحويل الرؤية العامة لمشروعات تنموية قائمة ومراجعة التراخيص وحالات التصالح على مخالفات البناء واستيفائها لشروط النموذج ٩و١٠.

inbound2003096547217362412

inbound5047654658202836621