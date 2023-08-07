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الإثنين 07 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مبادرة "دائما معاك" للطلاب ذوى القدرات الخاصة لدعم التطوع بجامعة المنصورة

جانب من التكريم
جانب من التكريم
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نظم مركز خدمات الاشخاص ذوي الاعاقة بجامعة المنصورة اليوم الإثنين احتفالية بالطلاب في مبادرة "دائما معاك" لدعم التطوع والدمج المجتمعي لطلاب جامعة المنصورة. 

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة وريادة الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب وإشراف الدكتورة نيفين عبد الخالق مدير مركز مركز خدمات الاشخاص ذوي الاعاقة والدكتورة سارة زيدان نائب مدير المركز.

فيما تم تكريم الثلاثة مراكز الأولى من الطلاب المتطوعين وتكريم ذوي الهمم المتميزين بالإضافة الي افتتاح معرض المشغولات اليدوية ومعرض اللوحات الفنية للطلاب المبدعين من ذوي البصيرة.

بالإضافة إلى فقرات الشعر والغناء وفقرات فنية بلغة الاشارة من طلاب فريق الاشارة بالمركز والعديد من المسابقات الترفيهية لتحفيز المهارات الذهنية والمسابقات الرياضية لتحفيز المهارات الحركية والانشطة الفنية بالدمج بين الطلاب المتطوعين وطلاب المركز من ذوي الهمم في جو من الفرح والبهجة لتظل جامعة المنصورة رائدة ومتميزة وداعمة لجميع طلابها.

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أشخاص ذوي الإعاقة الدكتورة نيفين عبد الخالق الدكتور شريف خاطر جامعة المنصورة طلاب جامعة المنصورة