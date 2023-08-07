مبادرة "دائما معاك" للطلاب ذوى القدرات الخاصة لدعم التطوع بجامعة المنصورة

نظم مركز خدمات الاشخاص ذوي الاعاقة بجامعة المنصورة اليوم الإثنين احتفالية بالطلاب في مبادرة "دائما معاك" لدعم التطوع والدمج المجتمعي لطلاب جامعة المنصورة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة وريادة الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب وإشراف الدكتورة نيفين عبد الخالق مدير مركز مركز خدمات الاشخاص ذوي الاعاقة والدكتورة سارة زيدان نائب مدير المركز.

فيما تم تكريم الثلاثة مراكز الأولى من الطلاب المتطوعين وتكريم ذوي الهمم المتميزين بالإضافة الي افتتاح معرض المشغولات اليدوية ومعرض اللوحات الفنية للطلاب المبدعين من ذوي البصيرة.

بالإضافة إلى فقرات الشعر والغناء وفقرات فنية بلغة الاشارة من طلاب فريق الاشارة بالمركز والعديد من المسابقات الترفيهية لتحفيز المهارات الذهنية والمسابقات الرياضية لتحفيز المهارات الحركية والانشطة الفنية بالدمج بين الطلاب المتطوعين وطلاب المركز من ذوي الهمم في جو من الفرح والبهجة لتظل جامعة المنصورة رائدة ومتميزة وداعمة لجميع طلابها.

IMG-20230807-WA0072

IMG-20230807-WA0102

IMG-20230807-WA0059

IMG-20230807-WA0074

IMG-20230807-WA0071

IMG-20230807-WA0075

IMG-20230807-WA0064

IMG-20230807-WA0078

IMG-20230807-WA0061

IMG-20230807-WA0079

IMG-20230807-WA0069

IMG-20230807-WA0081

IMG-20230807-WA0084

IMG-20230807-WA0085

IMG-20230807-WA0067

IMG-20230807-WA0087

IMG-20230807-WA0089

IMG-20230807-WA0091

IMG-20230807-WA0092

IMG-20230807-WA0095

IMG-20230807-WA0097

IMG-20230807-WA0101

IMG-20230807-WA0076

IMG-20230807-WA0100

IMG-20230807-WA0103

IMG-20230807-WA0080

IMG-20230807-WA0104

IMG-20230807-WA0073

IMG-20230807-WA0070

IMG-20230807-WA0083

IMG-20230807-WA0077

IMG-20230807-WA0060

IMG-20230807-WA0088

IMG-20230807-WA0062

IMG-20230807-WA0082

IMG-20230807-WA0063

IMG-20230807-WA0094

IMG-20230807-WA0065

IMG-20230807-WA0086

IMG-20230807-WA0066

IMG-20230807-WA0096

IMG-20230807-WA0068

IMG-20230807-WA0090

IMG-20230807-WA0099

IMG-20230807-WA0093

IMG-20230807-WA0105