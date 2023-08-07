مبادرة "دائما معاك" للطلاب ذوى القدرات الخاصة لدعم التطوع بجامعة المنصورة

نظم مركز خدمات الاشخاص ذوي الاعاقة بجامعة المنصورة اليوم الإثنين احتفالية بالطلاب في مبادرة "دائما معاك" لدعم التطوع والدمج المجتمعي لطلاب جامعة المنصورة.
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة وريادة الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب وإشراف الدكتورة نيفين عبد الخالق مدير مركز مركز خدمات الاشخاص ذوي الاعاقة والدكتورة سارة زيدان نائب مدير المركز.
فيما تم تكريم الثلاثة مراكز الأولى من الطلاب المتطوعين وتكريم ذوي الهمم المتميزين بالإضافة الي افتتاح معرض المشغولات اليدوية ومعرض اللوحات الفنية للطلاب المبدعين من ذوي البصيرة.
بالإضافة إلى فقرات الشعر والغناء وفقرات فنية بلغة الاشارة من طلاب فريق الاشارة بالمركز والعديد من المسابقات الترفيهية لتحفيز المهارات الذهنية والمسابقات الرياضية لتحفيز المهارات الحركية والانشطة الفنية بالدمج بين الطلاب المتطوعين وطلاب المركز من ذوي الهمم في جو من الفرح والبهجة لتظل جامعة المنصورة رائدة ومتميزة وداعمة لجميع طلابها.