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الإثنين 07 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

"ماس كهربائي بالتكييف".. حريق يلتهم محتويات شقة سكنية بشارع مصدق في الدقي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة علي حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الرابع بأحد العقارات بشارع مصدق بدائرة قسم شرطة الدقي دون وقوع إصابات.

تلقي المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع مصدق بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وبعمل التحريات تبين أن ماسا كهربائيا بجهاز التكييف وراء نشوب الحريق، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

أحد العقارات السيطرة على الحريق شارع مصدق مباحث قسم شرطة الدقي