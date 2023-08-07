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الإثنين 07 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

قصة نجاة صياد امريكي من الموت عقب مقاومته للقرش

غريغوري تعرض للسعة
غريغوري تعرض للسعة قنديل البحر وقاوم القرش
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كافح صياد أمريكي للبقاء على قيد الحياة 38 ساعة متواصلة في رحلة صيد قبالة سواحل فلوريدا، بينما كانت أسماك القرش تتحرك حول قاربه.


وكان تشارلز غريغوري، البالغ من العمر 25 عاما في رحلة صيد روتينية عندما جرفته المياه بسبب المد، حيث تمسك لساعات طويلة بقاربه وهو يشاهد أسماك القرش تتحرك حوله.
كما تعرض غريغوري للسعة قنديل البحر وتحمل ألمها لحين وصول فرق الإنقاذ إليه.
وقال والده: "لقد كان خائفا حتى الموت، عانى بشدة من حروق الشمس،وحارب الرياح في جو بارد ليلا".
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وتمكنت فرق الإنقاذ من التعرف إلى مكان الشاب عبر الطائرة حيث تم إيصاله للشاطئ بمشهد مؤثر جمعه مع عائلته.
ويستريح تشارلز الآن في المنزل، ويعاني من الجفاف والإرهاق.
وقال والده إن "الكدمات وحروق الشمس تجعل من الصعب عليه التحرك ومغادرة سريره، لكن من المتوقع أن يكون بخير.

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