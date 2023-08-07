قريبًا.. فيلم يحكي قصة حياة "نبيلة عبيد"

أعلنت الفنانة القديرة ''نبيلة عبيد'' عن نيتها للقيام بعمل فني يحكي عن قصة حياتها وأهم المحطات الفنية بها، واختارت المخرج ''عمر زهران'' ليشاركها هذا العمل.

قالت نبيلة عبيد خلال مداخلة هاتفية لها مع برنامج "السفيرة عزيزة"، إن سبب اختيارها لزهران يعود إلى أنه صديقها، مؤكدة:"زهران مذاكرني جدًا، وأنا دايمًا كنت أطلب المخرج وكاتب السيناريو في أعمالي، وتركيبة العمل كلها، وآخر شيء أتكلم فيه الفلوس".

وأضافت نبيلة عبيد، أنها ترغب في أن يتعرف الناس على مسيرتها وكيف حصل التحول فيها وقصة حصولها على لقب "نجمة مصر الأولى"، مضيفة أن مسيرتها تطلبت التضحيات فهي كانت تشعر بالسعادة في بعض الأحيان وبعدم السعادة في أحيان أخرى، كما أوضحت بأمور في حياتها الشخصية لتبرع في حياتها الفنية