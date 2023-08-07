أسعار الذهب تتراجع 5 جنيهات اليوم بالأسواق

تسيطر حالة التراجع علي أسعار الذهب بالمحلات والأسواق، منذ بداية التعاملات اليوم الإثنين7 أغسطس 2023.

وتأثر المعدن الأصفر في السوق المحلي، بسبب تراجع الأوقية بالبورصة العالمية.

كما أن تصريحات الفيدرالي الأمريكي باستمرار البنك في رفع معدلات الفائدة خلال الفترة المقبلة.

مما أدي إلي زيادة مكاسب الدولار، ودفع المعدن الأصفر للهبوط.

وشهد المعدن الأصفر تراجع في الأسواق اليوم بقيمة 5 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم.

ومقارنة بختام تعاملات الأسبوع يوم السبت الماضي.

وقد سجل متوسط سعر عيار 21 ، الأكثر انتشار نحو 2150 جنيها، بينما تراجعت الأوقية بنحو 9 دولارات لتسجل 1934 دولارا.

ووصل سعر عيار 24 سجل مستوى 2457 جنيها، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1843 جنيها.

وجاء سعر عيار 14 نحو 1434 جنيها، بينما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 17200 جنيه.