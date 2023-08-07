"المصري الديمقراطي" يستقبل سفيرتي نيوزيلندا وإيرلندا للنقاش حول عدد من القضايا المهمة

استقبل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في مقره الرئيسي؛ إيمي لورنسون؛ سفيرة نيوزيلندا، ونولا أوبرين؛ سفيرة ايرلندا بمصر.

حضر اللقاء فريد زهران؛ رئيس الحزب، والدكتور فريدي البياضي؛ نائب رئيس الحزب للعلاقات الخارجية وعضو مجلس النواب، والنائبة أميرة صابر قنديل؛ نائب رئيس الحزب لشؤون التخطيط وعضو مجلس النواب، وميار الجزار؛ أمين العلاقات الخارجية بالحزب.

ناقش الحضور عدداً من الموضوعات الهامة؛ في مقدمتها العلاقات بين مصر و كل من البلدين، وكيفية تشجيع الاستثمارات في مصر والمعوقات التي تواجه المستثمرين وكيفية إزالتها.

وتطرق الحديث إلى تاريخ الحزب ودوره السياسي والبرلماني ورؤية الحزب للحوار الوطني، والإصلاح السياسي.

في نهاية اللقاء الذي استمر أكثر من ساعتين أعربت السفيرتان عن سعادتهما باللقاء والنقاشات الثرية مع قيادات الحزب، وطالبتا أن تكون هناك لقاءات أخرى للتواصل المستمر.

يأتي ذلك في إطار سلسلة من اللقاءات يعقدها المصري الديمقراطي الاجتماعي مع سفراء عدد من الدول للحوار وتبادل وجهات النظر حول القضايا الهامة.