مصرع شخص في مشاجرة بالقناطر الخيرية

لقي شخص مصرعه في مشاجرة بين طرفين، بقرية شبرا شهاب التابعة لمركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، بسبب خلافات مالية لقيام أحد الطرفين بشراء دراجة نارية من الطرف الأخر وتهربه من سداد المبلغ المالي المستحق.

فيما تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى القناطر الخيرية المركزي، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وكذلك حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة بمنطقة قرية شبرا شهاب التابعة لدائرة المركز، وأسفرت عن مصرع شخص.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين، بسبب خلافات مالية، وقيام أحد الطرفين بشراء دراجة نارية من الطرف الأخر وتهربه من سداد المبلغ المالي المستحق، وحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين كلا من "خ ع س"، 42 سنة، مالك مقهي، ونجل شقيقه "ع س ع"، 25 سنة، عامل، وطرف أخر "ع ع"، 35 سنة، عاطل، توفي إثر إصابته بنزيف بالمخ.

وتبين أن المتوفي هو من قام بشراء الدراجة النارية وتهرب من سداد المبلغ المالي، وتعدى عليه المتهم الثاني باستخدام "شومة" والتي أدت إلي إصابته التي أودت بحياته على الفور، وجرى نقل الجثة للمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.