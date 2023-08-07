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الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اسفكسيا الغرق وراء وفاة شاب داخل مياه النيل بمنشأة القناطر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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كشف تقرير مفتش الصحة كواليس وفاة شاب داخل مياة النيل بمنشأة القناطر.

وتبين عدم وجود شبهه جنائية حول الواقعة وانما للوفاة جائت نتيجة اسفكسيا الغرق وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بغرق شخص في مياه النيل بقرية الرهاوي بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر شمال المحافظة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى وبالفحص تبين أنه أثناء نزوح عامل إلي مياه النيل للاستحمام هربا من حرارة الجو جرفته المياه ولم يتمكن من الخروج لعدم اجادته السباحة وجري انتشال الجثة ونقلها إلي مستشفي مبارك تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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