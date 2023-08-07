حملات مكبرة لترشيد استهلاك الكهرباء في دمياط

قال اللواء احمد قاسم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ في محافظة دمياط أنه تم شن حملات ترشيد استهلاك الكهرباء وغلق جميع اللوحات والإعلانات المضيئة بقرية ام الرضا مركز كفر البطيخ .

واضاف رئيس مدينة كفر البطيخ في محافظة دمياط أن هناك متابعة ميدانية بشوارع قرية أم الرضا لترشيد استهلاك الكهرباء وذلك في إطار تطبيق خطة ترشيد استهلاك الكهرباء التي أقرتها الحكومة .

كما تم شن حملات بشوارع مدينة كفر البطيخ لترشيد استهلاك الكهرباء وذلك في إطار تطبيق خطة ترشيد استهلاك الكهرباء التي أقرتها الحكومة ،تحت اشراف روضة منير نائب المدينة وإدارة النظافة وإدارة المتابعة الميدانية.

كما شددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بشأن مراجعة أعمدة الإنارة وعمل الصيانة الدورية لها بصفة مستمرة وبناء على تعليمات اللواء أحمد قاسم أحمد رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ تم إجراء حملة لصيانة أعمدة الإنارة ومراجعة الكشافات والخلايا الضوئية وتخفيف الاحمال لترشيد الاستهلاك بقرية الركابية مركز كفر البطيخ .

في سياق متصل شارك الدكتور اسلام ابراهيم نائب محافظ دمياط ، في لقاء اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، لمتابعة تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء التي أصدرها عقب اجتماع مجلس الوزراء الخميس الماضي وذلك فيما يخص منظومة ترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيض الإنارة العامة بالمحافظات وفقاً لخطة الدولة في هذا الشأن خاصة في ظل الظروف المناخية والارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة التي تشهدها مصر والعديد من دول العالم .

وأكد اللواء هشام آمنة جدية الحكومة في تنفيذ منظومة ترشيد استهلاك الكهرباء بجميع المحافظات خاصة في الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية والمبانى الحكومية وذلك بما لا يؤثر على السلامة العامة للمواطنين ، وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المحافظات قامت خلال الفترة الماضية بتنفيذ خطة الدولة فيما يخص ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المباني والمرافق التابعة لها وغلق الإنارة الداخلية والخارجية بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية وسيتم الاستمرار في تلك الخطة والمتابعة الدورية لإجراءات التنفيذ .

ووجه اللواء هشام آمنة بتكثيف حملات الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء ومجالس المدن والوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ تخفيف الإنارة العامة بالمبانى الحكومية والتابعة للدولة في جميع القطاعات الخدمية وترشيد الكهرباء ، وكذا فصل إنارة الإعلانات المضيئة داخل المحافظات وعلى جميع الطرق الرئيسية والفرعية والكبارى والمحاور وأعلى العقارات وفقاً للتوقيتات المعلنة من السادة المحافظين في هذا الشأن .

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة متابعة الالتزام بمواعيد غلق المحلات العامة والتجارية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ، كما وجه الوزير بغلق الإضاءة الخارجية لواجهات المحلات التجارية وقاعات الأفراح والاكتفاء بالإضاءة الداخلية .