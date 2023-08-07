سفارة باكستان بالقاهرة تحتفل بيوم الاستغلال

أحيت سفارة باكستان بـ Youm-e-I-Istehsal (يوم الاستغلال) بمناسبة مرور أربعة اعوام على الإجراءات غير القانونية والأحادية الجانب التي قامت بها الهند في الخامس من أغسطس 2019 في جامو وكشمير المحتلة بشكل غير قانوني.

وتمت قراءة رسائل رئيس جمهورية باكستان الإسلامية د. عارف علوي والسيد شهباز شريف رئيس وزراء باكستان.

وعقدت ندوة بعنوان “انتهاكات حقوق الانسان في جامو و كشمير المحتلة و التضامن مع الاخوة والاخوات الكشميريين”.

ضمت قائمة المتحدثين شخصيات مصرية من مراكز الفكر والجامعات والمجتمع المدني وقد سلط المتحدثون الضوء على في كلماتهم الإجراءات الأحادية الجانب وغير القانونية للهند في 5 أغسطس 2019 والتي تهدف إلى إحداث تغييرات ديموغرافية في جامو وكشمير .

وفى الختام تحدث السفير ساجد بلال سفير باكستان بالقاهرة، عن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها قوات الاحتلال الهندي بحق الأبرياء من كشمير. وشدد على التزام باكستان الثابت بدعم نضال الكشميريين المشروع من أجل حق تقرير المصير المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

شملت الندوة عرض فيلم وثائقي عن أهمية إحياء يوم الاستغلال وكفاح الكشميريين طوال عقود من الزمن.

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