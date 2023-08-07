مصرع 14 شخصًا جراء الفيضانات شمال شرقي الصين

أفاد تلفزيون الصين المركزي بأن 14 شخصا لقوا مصرعهم جراء الفيضانات التي ضربت مدينة شولان بمقاطعة جيلين شمال شرقي الصين، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وفي وقت سابق، أعلنت حكومة المقاطعة أن نائب عمدة مدينة شولان، لوه شودونج، واثنين آخرين من المسؤولين فُقدوا خلال جهود الإغاثة من الفيضانات.

وتتعرض الأجزاء الشمالية من الصين لأمطار غزيرة جاءت بعد أسبوع من تعرض العاصمة بكين لأمطار مشابهة، حيث سجلت كمية الأمطار هذا العام أرقاما قياسية لم تسجل منذ 140 عاما.

ولقي 11 شخصا في وقت سابق مصرعهم بسبب الأمطار الغزيرة في بكين، بينما تضرر أكثر من 44 ألف شخص في 13 منطقة داخل العاصمة جراء الأمطار.