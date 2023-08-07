"إيكواس": نحتاج إلى مزيد من الوقت من أجل تحضير القوات لدخول النيجر

أكد قائد عسكري رفيع المستوى من إحدى دول "إيكواس" أن القوات المسلحة لبلدان المجموعة يلزمها الوقت للتحضير لدخولها إلى النيجر "لأن نجاح العمل العسكري يعتمد على الاستعداد الجيد له"، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" تصريحات القائد العسكري في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، مشيرا إلى أنه حاليا "نحتاج إلى تحقيق زيادة في عدد وحداتنا القتالية قبل المشاركة في مثل هذه الأعمال القتالية... فنجاح أي عمل عسكري يتوقف على مدى الاستعداد الجيد له".

وكانت "إيكواس" قد أعلنت في وقت سابق تعليق مساعداتها المالية المقدمة إلى النيجر، كما فرضت حظر السفر وتجميد الأصول على المشاركين في الانقلاب وأفراد عائلاتهم وأي شخص يوافق على "المشاركة في المؤسسات" التي أنشأها "جيش المتمردين".

ومنحت "إيكواس" أيضا مهلة أسبوع لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى السلطة في النيجر، في حين أعلنت أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بإمكانها "استخدام القوة من أجل استعادة النظام الدستوري".

وذكرت وكالة "رويترز"، أنه تم بالفعل "وضع خطة لتدخل عسكري محتمل في النيجر".