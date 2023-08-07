«كلامك تلقائي ومن القلب».. الكينج محمد منير يصف تقديم حفل العلمين بـ«الراقي والمتميز»

حرص الفنان الكبير محمد منير على توجيه الشكر للكاتبة الصحفية والإعلامية شاهندة عبد الرحيم؛ لتقديمها حفله الغنائي بمدينة العلمين الجديدة، الذي أحياه مؤخرًا بمشاركة الكابو حميد الشاعري، وسط حضور الآلاف من محبي وعاشقي الكينج.

ووصف الكينج هذا التقديم بالراقي والمتميز، قائلًا لها: "كلامك تلقائي ومن القلب علشان كده وصل للجمهور".

يذكر أن الشركة المتحدة كانت قد اختارت المذيعة شاهندة عبدالرحيم التي تنتمي لقطاع الأخبار بالشركة بقناة «اكسترا نيوز»؛ لتقديم حفل محمد منير وحميد الشاعري بمهرجان العلمين الجديدة.

وأضاف الكينج في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز» إلى أنه يعتبر حفل العلمين الذي أحياه مؤخرًا بمدينة العلمين الجديدة من أنجح الحفلات، فقد توافرت فيه كل عناصر النجاح، مؤكدًا أنه يسعد دائمًا بجمهوره المصري الحبيب، وأن أجمل لقاء في حياته هو دائمًا لقاؤه بالجمهور الحبيب وآلاف المحبين في مثل هذه الحفلات.

وأشار إلى أنه دائمًا يستمد الطاقة والروح من جمهوره، وهذه الطاقة تجعله يستمر في مشوار الجهد والعطاء، مؤكدًا أن مصر دائمًا ستبقى منارة للإبداع، وعاصمة الثقافة والفن، موجهًا الشكر لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على المجهود الكبير الذي يبذله كل فرد فيها.

من جهتها، وصفت الكاتبة الصحفية والإعلامية شاهندة عبد الرحيم مشوار الكينج محمد منير بأنه عبارة عن نصف قرن من التفرد والاختلاف، جاء ذلك أثناء تقديمها للحفل الذي يحييه الكينج محمد منير بمشاركة الكابو حميد الشاعري بمدينة العلمين الجديدة.