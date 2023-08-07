ads
الإثنين 07 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

قائد روسي: القوات الأوكرانية تفقد مواقعها خلال الهجوم على محور لوجانسك

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

صرح قائد جيش السلاح المشترك الثامن الروسي في المنطقة العسكرية الجنوبية، جينادي أناشكين، بأن وحدات القوات الأوكرانية تخسر مواقعها خلال الهجوم المضاد على محور لوجانسك، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقال أناشكين "إنهم يتقدمون، لكنهم يخسرون مواقعهم. إذا لم يخلق العدو قبل الهجوم احتياطيات كافية، وتكبد خسائر فادحة، فسيتم استغلال هذا على الفور من قبل القادة على جميع المستويات. غالبًا ما يتم استغلال ذلك على نحو فعال ودقيق، كتنفيذ إجراءات هجومية تحقق النتائج المطلوبة".

ووفقا له، فإن وحدات الجيش الثامن، التي تشمل منطقة مسؤوليتها محور لوجانسك، كانت تنفذ عمليات دفاعية وهجومية متحركة منذ بداية العملية الخاصة.

وقال قائد الجيش: "اليوم الوضع لم يتغير بشكل عام. بالأمس كان هناك تقدم، سيطرنا على موقعين من العدو وتصدينا لهم من الجانب الأيسر".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة نوفوسيلوفسكي في جمهورية لوجانسك، وصد جميع الهجمات المعادية على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك والقضاء على 890 جنديا أوكرانيا.

وزارة الدفاع الروسية القوات الأوكرانية محور لوجانسك الهجوم على محور لوجانسك