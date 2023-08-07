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الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

جورجيا.. الانزلاقات الطينية تتسبب بتدمير منتجع شوفي في منطقة راتشا الجبلية بشكل كامل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفاد عمدة تبليسي، كاخا كالادزي، باختفاء منتجع شوفي في جبال منطقة راتشا تماما، جراء الانزلاقات الطينية التي شهدتها خلال الأيام الماضية، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

ونقلت القناة الجورجية الأولى عن كالادزي قوله: "يمكننا القول إن منتجع شوفي لم يعد موجودا، لقد دمر بالكامل".

وأعرب المحافظ عن تعازيه لأسر قتلى الانزلاقات الطينية، الذين قضوا خلال استجمامهم في المنتجع، كما شكر رجال الإنقاذ وموظفي وزارة الداخلية والمتطوعين الذين ساهموا في التخلص من تبعات الكارثة مع استمرار عمليات الإنقاذ.

وأعلنت وزارة الداخلية الجورجية، يوم السبت، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الانزلاقات الطينية في منطقة راتشا الجبلية شمال غرب البلاد إلى 17 شخصا.

ووقع الانهيار الترابي يوم الخميس الماضي، بالقرب من فندق في قرية شوفي، التي تعد منتجعا سياحيا صغيرا في جبال منطقة راتشا، ما ألحق أضرارا بالبيوت وخطوط الكهرباء والطرق والجسور في المنطقة.

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