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الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تشييع جثماني طفلين لقيا مصرعهما في اصطدام موتوسيكل بجرار زراعي بالدقهلية

جانب من تشييع الجثامين
جانب من تشييع الجثامين
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شيع أهالي قرية منشأة عبدالرحمن مركز دكرنس محافظة الدقهلية، جثماني طفلين وذلك بعدما لقيا مصرعهما جراء استقلالهما موتوسيكل واصطدامهما بجرار زراعي بطريق مصرف البحر .
وأدي المئات من الأهالي صلاة الجنازة على الطفلين بالمسجد الكبير بالقرية وسط حالة من الحزن والصدمة وتعالي صراخات ذويهمها.

وجري دفن جثامين الطفلين بمقابر ذويهما بالقرية وذلك بعد صدور قرار النيابة العامة بتسليم الجثامين والتصريح بالدفن.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس بوقوع حادث تصادم ومصرع طفلين ونقلهما لمستشفى منية النصر المركزي.


انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس الى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع كلًا من الطفلين احمد محمد رشاد جمعه، ومختار السيد، 12 عامًا وذلك حال استقلالهما موتوسيكل واصطدامهم بجرار زراعي بطريق مصرف البحر بنطاق قرية منشأة عبدالرحمن.


وبسؤال والديهما اكدا وفاة الطفلين جراء حادث السير ولم يتهما احد بالتسبب في الحادث.
جرى التحفظ على الموتوسيكل والجرار الزراعي بمركز شرطة دكرنس تحت تصرف النيابة العامة وايداع جثامين المتوفيين بمشرحة مستشفى منية النصر ، واخطار النيابة العامة التي امرت بالتصريح بالدفن وتسليم الجثامين لذويهما .

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IMG-20230806-WA0055
IMG-20230806-WA0054
IMG-20230806-WA0054
الدقهلية حادث تصادم صلاة الجنازة مركز دكرنس مستشفى منية النصر