لأسباب تتعلق بالأمن الوطني.. العراق تحجب تطبيق "تيليجرام"

حجبت السلطات العراقية تطبيق "تلجرام" للمراسلات في البلاد، وذلك لأسباب مرتبطة بـ"الأمن القومي"، في قرار انتقدته منصات مقربة من أحزاب موالية لإيران، تستخدم التطبيق بشكل واسع.

وأشارت وزارة الاتصالات العراقية في بيان لها اليوم الأحد، أن "حجب تطبيق تلجرام جاء بناء على توجيهات الجهات العليا لمحددات تتعلق بالأمن الوطني، وحفاظا على البيانات الشخصية للمواطنين، التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل بها خلافًا للقانون". وفق ما ذكرت "فرانس برس".

وأضافت الوزارة أنها طالبت الشركة مراراً في "إدارة التطبيق المذكور" و"التعاون في غلق المنصات التي تتسبب في تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين، ممّا يشكل خطرًا على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي"، لكن "الشركة لم تستجب ولم تتفاعل مع أيٍّ من تلك الطلبات".

وقالت الوزارة إنها "تؤكد احترامها حقوق المواطنين في حرية التعبير والاتصال، دون المساس بأمن الدولة ومؤسساتها".

وتطبيق تلجرام واسع الانتشار في العراق، حيث تستخدمه خصوصاً منصات إعلامية مقربة من أحزاب موالية لإيران، لنشر الأخبار.