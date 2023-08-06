يعقوب المهنا: الكليب الاحترافي بالذكاء الاصطناعي يظهر المطرب بشكله الحقيقي

علق المخرج يعقوب المهنا على ما تداوله البعض بأن الفنان محمد حماقي أول مطرب يطرح كليب بالذكاء الاصطناعي في الوطن العربي من خلال أغنية "حبيت المقابلة"، والتي طرحها أمس الأول الجمعة.

وقال يعقوب في تصريح لـ"البوابة نيوز":" طرحت البرومو الخاص بأغنية حياتي ديما للمطرب يوكي يوم ٣٠ يونيو الماضي، باستخدام الذكاء الاصطناعي المتداول الذي يستطيع أي أحد عمله نظرا لضيق الوقت، وانشغالي بتحضير الكليب المختلف تماما في صناعته فهو بأدوات احترافية غير متاحة للجميع، بشركة في أمريكا متخصصة في إنتاج الفيديو للألعاب والكليبات والمسلسلات وغيرها".

وتابع المهنا: "ليس مهما من يطرح أول كليب بالذكاء الاصطناعي، وعندما أقول أنني أول من استخدم هذه الأدوات الاحترافية فهي بمثابة دعوة لباقي النجوم لاستخدام تلك التقنية، الذكاء الاصطناعي موجود منذ سنوات ويوجد برامج يستطيع أن يستخدمها أي أحد غير متخصص، ولكن المنتج لا يرقى لأن يصبح احترافي، الفارق عندما يعمل فنان من مخرج وإضاءة ومونتاج ومصورين وغيرهم من عناصر إنتاج الكليب أنه يخرج بصورة احترافية فله قصة وأماكن تصوير مثل بوليفارد الرياض في كليب يوكي وأيضا بعض المشاهد في أمريكا، ومن أهم ما يميز الكليب أيضا أن وجه المطرب واضح تستطيع تمييزه وليس بملامح مغايرة لحقيقته، ويغني بالفعل فهو يحرك الشفاه مع كلمات الأغنية على عكس بعض التجارب التي طرحت بها شكل الفنان غير واضح ومختلف عن حقيقته وأيضا لا يحرك شفتيه مع الأغنية".

واستطرد مخرج كليب "حياتي ديما" بالذكاء الاصطناعي:" كل صورة وفيديو يتم تصويرهم ومعالجتهم بالذكاء الاصطناعي والكليب به لوكيشن تصوير ويتم تقطيع اللقطات والمشاهد والإخراج الحقيقي وليس مجرد برنامج متاح بشكل مجاني للجميع، والكليب منذ شهر مايو الماضي وهو في مراحله النهائية تمهيدا لطرحه".

واختتم يعقوب المهنا حديثه وقال:"ما تم طرحه محاولات حلوة بالطبع سيتم تطويرها، وأؤكد على احترامي للفنان محمد حماقي والفنان أيمن مصطفى الذين طرحوا أغانيهم باستخدام الذكاء الاصطناعي، وأدعوا الجمهور لمشاهدة كليب "حياتي ديما" للفنان يوكي لملاحظة الفارق في الصناعة بشكل احترافي فني واتمنى أن يقدم مزيد من المطربين أغانيهم بأحدث تقنية فنية احترافية وبإخراج حقيقي للذكاء الاصطناعي بأدوات تقنية ترتقي لمستوى تقديمها للجمهور".

أغنية "حياتي ديما" للمطرب يوكي من كلماته وألحانه، توزيع داني، والكليب من إخراج يعقوب المهنا.

وتعاون محمد حماقي في كليب أغنية "حبيت المقابلة" مع الشاعر تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، وتوزيع توما، وجيتار مصطفى أصلان، وطبلة سعيد الأرتيست، ومدير تصوير محمد إبراهيم، وإخراج يوسف حماد، و"كريتيف" يوسف حماد ومحمد الصباغ ومحمد الشاعر.

أغنية "من كتر أحزاني" لأيمن مصطفى من كلمات الشاعر محمد سالم، وألحان وتوزيع أيمن مصطفى، جيتارات مودي مجدي ، ناي جون روبيل ، عود أيمن مصطفى، تسجيل وميكس وماستر أيمن مصطفى.

https://youtu.be/ZdpEFycxJv4

https://youtu.be/tzVZMMhbZ6g

https://youtu.be/ZV0ah7tKLN8