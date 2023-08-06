عرض عليه عرش مصر| زي النهارده.. وفاة الأمير كمال الدين حسين

في مثل هذا اليوم ٦ أغسطس ١٩٣٢م تُوفي الأمير كمال الدين حسين الشخص الوحيد الذي عرض عليه عرش مصر ورفضه.

الأمير كمال الدين حسين هو إبن السلطان حسين كامل إبن الخديوي إسماعيل باشا إبن الوالي إبراهيم باشا إبن محمد علي باشا مؤسس مصر الحديثة والأسرة العلوية ووالدته هي الأميرة عين الحياة ابنة الأمير أحمد رفعت باشا إبن الوالي إبراهيم باشا إبن محمد علي باشا.

ولد في ٢٠ ديسمبر ١٨٧٤ وتُوفي في ٦ أغسطس ١٩٣٢، و ظل الأمير كمال الدين حسين يلقب بصاحب السمو حتى سنة ١٩٢٢م ، فقد أعلن إستقلال مصر في تلك السنة وإتخذ السلطان فؤاد لقب ملك مصر فصدر قانون ملكى يمنح لقب " صاحب السمو السلطانى".

إهتمامات الأمير كمال الدين حسين:

أهتم كثيراً بالرحلات عبر الصحراء والسفر إلى بلدان شتى في العالم، وجمع التحف الشرقية ولم يمضى من وقته في القصر الكثير ولم يهتم بأمور الدولة، ثم اتجه الأمير إلى الطرق الصوفية الدينية الألبانية ودعمهم دعما كبير، وكان قصره مقر للقاءات بينهم، وبعد فترة هجر الحياة العامة واصبح بلا طموحات، وتخلى عن العرش قبل ساعات من وفاة والده لعمه وعم زوجته فؤاد الأول، على أمل أن يكون هذا شئ يقربهم من بعض أكثر.