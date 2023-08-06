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الأحد 06 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 43 ألف كتاب تعليمي بدون ترخيص داخل مكتبة بالقاهرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أكدت معلومات وتحريات قطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة - كائنة بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة)، بطباعة العديد من الكتب التعليمية والأغلفة تحت التجهيز لمراحل تعليمية مختلفة بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المُشار إليها وضبط المدير المسئول، وبالتفتيش فى حضوره عثر على ( 42900 كتاب تعليمى خارجى وأغلفة لمراحل تعليمية مختلفة) بدون تفويض أو تصريح من الجهات المعنية، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع مالك المطبعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية. 

الكتب التعليمية بالقاهرة بدون تفويض