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الأحد 06 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

موسكو: لا توجد أي مقوّمات للسلام مع كييف الآن

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية
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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، أنه لا توجد أي مقوّمات في الوقت الراهن للاتفاق مع أوكرانيا على التسوية.
وقال بيسكوف، في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الأحد: "لا توجد أي مقومات للتوصل إلى اتفاق للسلام في الوقت الحالي، وسنواصل عمليتنا العسكرية عمّا قريب".
وحول ما إذا كانت روسيا ستضم أراضي إضافية في أوكرانيا، قال: "لا. نريد التحكم بجميع الأراضي التي يعتبرها دستورنا أراضي روسية".

الكرملين أوكرانيا موسكو اتفاق للسلام أراضي روسية