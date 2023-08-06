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الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

البطولة العربية.. النصر بالقوة الضاربة لمواجهة الرجاء

النصر
النصر
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أعلن لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر السعودى تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الرجاء المغربى، وذلك بعد قليل عل ملعب "المحاله" باستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات دور ربع نهائى البطولة العربية.
وجاء تشكيل النصر كالتالى:
حراسة المرمى: نواف العقيدي.
خط الدفاع: أليكيس تيليس – عبدالله مادو – علي لاجامي – سلطان الغنام.
خط الوسط: سيكو فوفونا – مارسيلو بروزوفيتش – عبد الله الخيري.
خط الهجوم: ساديو ماني– كريستيانو رونالدو – آندرسون تاليسكا.
يدير المباراة الحكم المصري محمود البنا، ويعاونه كل من محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه مساعدين، وأمين عمر حكمًا رابعًا، ومحمد خلف من الأردن حكمًا خامسًا، بينما يتواجد محمود عاشور على تقنية الفيديو ويعاونه التونسي خليل حسابي.
 

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