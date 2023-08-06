ads
الأحد 06 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

القمص موسى يتحدث في عظة الأحد عن "خطوات الشبع بالله"

القمص موسى موسى
القمص موسى موسى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أذيعت، صباح اليوم الأحد، كلمة القمص موسى موسى كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بأرض الجنينة بالزاوية الحمراء، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

وتناول الأب القمص من خلال قراءات قداس اليوم وهو الأحد الخامس من شهر أبيب، وموضوع إنجيله وهو "إشباع الجموع" في إنجيل لوقا والأصحاح التاسع، وأشار إلى طُرق وخطوات الشبع بالله، من خلال: الإيمان من القائمين على الخدمة، والنظام والترتيب من المستقبلين للبركة، وعطية البركة "«سَلاَمًا أَتْرُكُ لَكُمْ. سَلاَمِي أُعْطِيكُمْ. لَيْسَ كَمَا يُعْطِي الْعَالَمُ أُعْطِيكُمْ أَنَا. لاَ تَضْطَرِبْ قُلُوبُكُمْ وَلاَ تَرْهَبْ" (يو ١٤: ٢٧).

ويتولّى الكاتب الصحفي أشرف صادق مدير تحرير الأهرام مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التي يتبادل آباء الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها.

 

 

القمص موسى موسى كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بأرض الجنينة الزاوية الحمراء عظة الأحد إشباع الجموع