القمص موسى يتحدث في عظة الأحد عن "خطوات الشبع بالله"

أذيعت، صباح اليوم الأحد، كلمة القمص موسى موسى كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بأرض الجنينة بالزاوية الحمراء، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

وتناول الأب القمص من خلال قراءات قداس اليوم وهو الأحد الخامس من شهر أبيب، وموضوع إنجيله وهو "إشباع الجموع" في إنجيل لوقا والأصحاح التاسع، وأشار إلى طُرق وخطوات الشبع بالله، من خلال: الإيمان من القائمين على الخدمة، والنظام والترتيب من المستقبلين للبركة، وعطية البركة "«سَلاَمًا أَتْرُكُ لَكُمْ. سَلاَمِي أُعْطِيكُمْ. لَيْسَ كَمَا يُعْطِي الْعَالَمُ أُعْطِيكُمْ أَنَا. لاَ تَضْطَرِبْ قُلُوبُكُمْ وَلاَ تَرْهَبْ" (يو ١٤: ٢٧).

ويتولّى الكاتب الصحفي أشرف صادق مدير تحرير الأهرام مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التي يتبادل آباء الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها.