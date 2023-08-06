القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج يتابع انتظام أعمال التنسيق الإلكتروني للمرحلة الأولى

تابع الدكتور حسان النعماني القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج انتظام سير العمل بمقار مكاتب التنسيق الإلكتروني ، وذلك باليوم الثاني للمرحلة الأولي لتنسيق القبول بالجامعات، يصاحبه الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعك لشئون التعليم والطلاب والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمهندس محروس حارس مدير شبكة المعلومات ورئيس مكتب التنسيق.

وخلال الجولة، اطمئن النعماني على جودة المنظومة الإلكترونية لأعمال التنسيق بالجامعة، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالإجابة عن جميع تساؤلات الطلاب وأولياء الأمور، والعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجههم، مضيفاً أنه يتم تحت إشراف طاقم إدارى متخصص معاونة الطلاب وإرشادهم بخطوات التسجيل التى تتم فى وقت يتراوح ما بين 10 إلى 15 دقيقة على الأكثر .

وقال الدكتور عبد الناصر يس إن أعمال اليوم الثاني بالمرحلة الأولى شهدت إقبال من الطلاب على معامل التنسيق الإلكتروني، مضيفاً أن رئيس الجامعة وجه القائمين على التنسيق من داخل الجامعة، بضرورة التيسير علي الطلاب مع تلبية احتياجاتهم أثناء مرحلة التنسيق، بداية من دخولهم الحرم الجامعي حتى الانتهاء من عملية التنسيق وطباعة رغبات الطالب.

وأضاف المهندس محروس حارس أنه تم تخصيص ٨٠ جهاز كمبيوتر وذلك للتيسير على طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم، موضحاً أن اعمال المرحلة الأولي ستنتهي يوم الأربعاء القادم، حيث يتم التسجيل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثالثة عصراً.