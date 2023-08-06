إيرادات قياسية حققتها قناة السويس الجديدة

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" الإيرادات القياسية لقناة السويس الجديدة، والتي تحققت على مستوى لم يتخيله بعض المنتقدين، مؤكدة أن الإيرادات تكشف عن حجم العمل والعمق والعدد الهائل من السفن التي تمر عبر قناة السويس الجديدة.

في السياق، قال رمضان المطعني، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" إن لغة الأرقام هي التي توضح الفارق في الذكرى الثامنة لقناة السويس الجديدة، متابعًا: "إيرادات قناة السويس الجديدة بلغت 9.4 مليار دولار"

وأكد مراسل "القاهرة الإخبارية" أن هذا الرقم يعد رقمًا تاريخيًا في أرباح قناة السويس، مشيرًا إلى أن قناة السويس الجديدة أضافت لهذا الشريان العالمي المهم، حيث ساهمت في توفير العملة الصعبة من خلال السفن المارة بالقناة.

كما أشار إلى أن قناة السويس تشهد تطويرًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية، مؤكدًا أن هذا التطوير أدى إلى تحسين الخدمات بالقناة وتقليل وقت الانتظار واستيعاب أكبر للسفن.

واستكمل: "أيضًا الترسانة الخاصة بهيئة قناة السويس، سواء في بورسعيد والإسماعيلية تعمل على تطوير نفسها، من خلال إضافة العديد من القاطرات الخاصة لقناة السويس واستخدام التكنولوجيا، حيث تعتبر تلك القاطرات التي وصلت لـ28 الأذرع الخاصة بقناة السويس وتعمل على حل المشكلات التي تحدث فورًا".