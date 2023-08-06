رفع عدد من الإشغالات المتنوعة لتيسير حركة المرور بالدقي

شنت أجهزة حى الدقي بمحافظة الجيزة، حملة لرفع الإشغالات وإزالة تعديات المحال والمقاهى والكافيهات برئاسة اللواء احمد عبد الفتاح رئيس حي وبالتنسيق مع شرطة مباحث المرافق وذلك لإزالة التعديات على الطرق ورفع الإشغالات من المقاهي والكافيهات والمحلات التجارية ، وعدم السماح باستغلال أرصفة المشاة والتسبب فى إعاقة سير المشاة وحركة المرور وردع المخالفين ورفع المخالفات وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة باستمرار تكثيف الحملات اليومية على الطرق.

وتم رفع حالات إشغالات متنوعة من كافيهات بعدد من الشوارع منها : "شارع محي الدين ابو العز ، والتحرير ، والسودان ، وميدان المساحه " منها كراسي وترابيزات وتم مصادرة الشيش وتم رفع كافه الاشغالات للطريق العام للكافيهات والاكشاك والباعه الجائلين لتيسير حركه المشاه والمرور وللمحافظه علي النظام والانضباط.