باحثون عراقيون بمعهد الليزر يهدون رئيس جامعة بني سويف درعا تقديرا لمجهوداته ودعمه للوافدين

التقى الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأحد، بمجموعة من الباحثين العراقيين الدارسين بمعهد أبحاث وتطبيقات الليزر بالجامعة، بحضور الدكتور طارق علي نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون الدراسات العليا والبحوث.

ورحب الدكتور منصور حسن بالباحثين العراقيين، حيث دار حوار مفتوح بينه وبينهم للاطمئنان علي سير العملية التعليمية والاستماع لاستفساراتهم ومقترحاتهم، مشدداً على ضرورة التيسير على الطلاب والباحثين الوافدين باعتبارهم في وطنهم الثاني، مؤكداً أن الجامعة بمثابة بيت لهم ومكتبه مفتوح لإزالة أي عقبات قد تواجههم خلال فترة إقامتهم ودراستهم بالجامعة.

وأهدى الباحثون درعاً للدكتور منصور حسن بالإنابة عن الباحثين الدراسين بمعهد الليزر تقديراً لمجهوداته في دعم الطلاب الوافدين بالجامعة، معبرين عن شكرهم لرئيس جامعة بني سويف على دعمهم والوقوف معهم خلال دراستهم داخل المعهد وللطلاب الوافدين بالجامعة.