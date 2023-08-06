3564 مخالفة تموينية خلال حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

شنت مديرية التموين بالمنيا، حملات مكثفة لمتابعة أسواق المحافظة، والتى أسفرت عن ضبط 3564 مخالفة متنوعة ببعض المحال التجارية وكذلك المخابز خلال شهر يوليو الماضى، يأتى ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا لإحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية ومدى صلاحيتها .



وأشار الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا إلى أن الحملات تمكنت من ضبط 3067 مخالفة للمخابز متنوعة بينها 914 مخالفة نقص وزن، 423 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 37 توقف، 23 تصرف وتجميع، 113 مخالفة سجلات، بالإضافة الى 1557 مخالفات أخرى.



كما تمكنت الحملات أيضا من ضبط 497 مخالفة بالأسواق، شملت 99 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار و 43 مخالفات للبيع بأزيد من السعر الرسمى، 21 مخالفة صلاحية، 6 مخالفات تراخيص، 4 مخالفات إسطوانات، 21 مخالفة جزارة، 86 سلع مجهولة المصدر، 3 مخالفات مواد بترولية، و 4 مخالفات غش تجارى بالإضافة الى 142 مخالفات أخرى.



و أكد وكيل وزارة التموين بالمنيا أن حملات التموين مستمرة بشكل مكثف لضبط الأسواق، مشيرا إلي وجود تنسيق تام بين كافة الأجهزة المعنية من أجل تنفيذ الحملات الرقابية.



