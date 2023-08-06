قصور الثقافة تحتفل باليوم الدولي للشباب

احتفت عدة مواقع تابعة لفرع ثقافة الدقهلية باليوم الدولي للشباب الذي تحتفل به الأمم المتحدة 12 أغسطس كل عام، وذلك ضمن برامج فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

ونظم قصر ثقافة منية النصر يوما ثقافيا بهذه المناسبة، تحدثت به الكاتبة سالي السيد موضحة أن الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي للشباب كل عام اعترافا بدور الشباب كونهم أساس مستقبل الدول والمجتمعات، وإيمانا منها بحاجتهم للاهتمام والسعي لتوظيف طاقاتهم في مسيرة التنمية المنشودة لكل مجتمع.

وفي السياق نفسه نظمت مكتبة كفر بهيدة يوما ثقافيا بمركز الشباب، تحدثت به منى أحمد عن أهمية الشباب للمجتمعات وأنهم يمثلون ثروتها الحقيقية، وتخصيص يوم لهم بعد بمثابة فرصة لإذكاء الوعي بالتحديات والمشاكل التي تواجه شباب العالم.

وعلى صعيد آخر نظم قصر ثقافة البرامون محاضرة بعنوان "تنمية الوعي السياسي والمواطنة"، بمركز شباب البرامون، تحدث بها أشرف الشناوي عن مفهوم المواطنة وعلاقتها بالوعي السياسي لدى المواطن المصري، ومدى تأثير قيم التسامح الديني للأديان، كما استعرضت تاريخ الشعب المصري منذ دخول المسيحية والإسلام مصر، وعلاقة الشعب المصري مسلمين ومسيحيين عبر العصور المختلفة واحترام قواعد العيش المشترك، مشيرة لأهمية ترسيخ قيم المواطنة وقضايا الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف وبناء دولة مدنية حديثة.

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