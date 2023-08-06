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الأحد 06 أغسطس 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

هجوم أوكراني جديد بمسيرة على موسكو

روسيا
روسيا
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أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، اليوم الأحد، عن تدمير الدفاعات الجوية طائرة أوكرانية مسيرة اقتربت من المجال الجوي للمدينة.

من ناحية أخرى، أكدت وزارة الطوارئ الروسية أن سبب الانفجارات التي سمع دويها، مساء السبت، في مقاطعتي موسكووتولا الروسيتين، ناجمة عن نشاط للطيران العسكري الروسي.

ونقلت وكالة أنباء نوفوستي الروسية عن متحدث باسم الوزارة إن "الخدمات العملياتية تلقت اتصالات بشأن نشاطالدفاع الجوي وانفجارات في منطقتي تولا وموسكو، حيث كانت الأصوات التي سمعت مرتبطة بطلعات جوية مبرمجةللطيران العسكري الروسي".

وأوضحت وزارة الطوارئ الروسية أن الاتصالات الهاتفية جاءت من تولا ودوبنا وألكسين وزاوكسكي، مؤكدة أنها "لمتسجل أي حالات طوارئ في المنطقة، وأن أصوات الانفجارات كانت بسبب تحليق جوي مبرمج لطائرة عسكرية".

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