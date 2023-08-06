بالأسماء.. قيادات جدد للمستشفيات الجامعية بالمنيا

أصدر الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، اليوم الأحد، عدداً من القرارات لتطوير نظم الأداء بالمستشفيات الجامعية، وتحسين سير العمل، حيث أصدر قرارات بتولي الآتي أسماؤهم بعد القيام بالأعمال الوظيفية الآتية بالمستشفيات الجامعية وهم:

- د. محمد إسماعيل حافظ .. مساعداً للمدير التنفيذي للمستشفيات لشئون السلامة والصحة المهنية.

- د. هند محمد مؤنس .. مساعداً للمدير التنفيذي للمستشفيات لشئون الأطباء والتدريب.

- د. محمد طارق عبد القادر .. مساعداً للمدير التنفيذي للمستشفيات لشئون العلاج باجر والتعاقدات والمبادرات الرئاسية.

- د. أحمد راضي عطا الله .. مساعداً للمدير التنفيذي للمستشفيات لشئون التجهيزات والإنشاءات.

- الدكتور/ أحمد نادى صالح السيد الشويخ .. الأستاذ المساعد بقسم جراحة العظام بكلية الطب بالجامعة مديرا عام للمستشفى الجامعي الثلاثي.

- الأستاذ الدكتور/ أحمد محمد كمال الشافعي .. الأستاذ بقسم طب وجراحة العيون بكلية الطب بالجامعة مديرا عام لوحدة طب وجراحة العيون (بالمستشفى الجامعي الثلاثي).

- د/ علاء أحمد السيد .. مديراً عاما للمستشفى الجامعي الرئيسي.

- د/ حسن مختار الشوربجى .. نائباً لمدير المستشفى الجامعي الرئيسي لشئون العنايات.

- د/ مصطفى محمود عبد النعيم.. نائباً لمدير المستشفى الجامعي الرئيسي.

- د/ عبد الله يونس عبد الله .. نائباً لمدير المستشفى الجامعي الرئيسي.

- الدكتور/ مؤمن محمد محمد حسن .. مديراً عاماً لمستشفى النساء والتوليد والأطفال.

- الدكتور/ أحمد حسنى أحمد عبد الباقي .. نائباً لمدير عام مستشفى النساء والأطفال.

- الدكتور/ محمد صلاح عبد الحميد .. نائباً لمدير عام مستشفى النساء والأطفال.

- د/ محمد جمال سيد حسانين .. قائما بأعمال مدير عام مستشفى الكلى والمسالك البولية.

- د/ أسامة نادى محمد .. نائباً لمدير عام مستشفى الكلى والمسالك.

- أ.د/ مصطفى احمد السيد .. مديراً عاماً لمستشفى الكبد وأمراض الجهاز الهضمي.

- د. أسعد عبد الرحمن عبد العزيز .. نائباً لمدير عام مستشفى الكبد وأمراض الجهاز الهضمي.

- د. محمد ممدوح صديق .. نائباً لمدير عام مستشفى الكبد وأمراض الجهاز الهضمي.

- د. مينا مكرم هندى بطرس .. نائباً لمدير عام مستشفى الكبد وأمراض الجهاز الهضمي.

- د/ أحمد فتحي ماضي .. قائما بأعمال مدير عام مستشفى أمراض وجراحات القلب والصدر ومشرفا على مكافحة العدوى.

- د/ محمد خالد على حسن .. نائباً لمدير عام مستشفى أمراض وجراحات القلب والصدر.

- د/ أحمد محمد فرغلى .. نائباً لمدير عام مستشفى أمراض وجراحات القلب والصدر.

- د/ طارق عبد المنعم عبد الظاهر .. مديراً لوحدة الاستقبال والطوارئ.

- د/ مصطفى محمد عبد الغنى .. نائباً لمدير وحدة الاستقبال والطوارئ.

- الدكتور/ أحمد عبد الرحمن عبد العزيز الأستاذ المساعد بقسم الأنف والاذن والحنجرة بكلية الطب بالجامعة القيام بأعمال مديراً لإدارة الشئون الطبية والعلاجية بالمستشفيات الجامعية.

- الدكتورة/ نجلاء مكرم فرج الأستاذ المساعد بقسم الباثولوجي الإكلينيكي بكلية الطب بالجامعة القيام بأعمال مديراً لوحدات الجودة والاعتماد بالمستشفيات الجامعية.

ووجه رئيس الجامعة القيادات الجديدة، إلى وضع الضوابط ورسم السياسات العامة طبقاً لمعايير الجودة المتعارف عليها عالمياً، فيما يتعلق بشئون المستشفيات الجامعية، والتي تضمن التكامل والتنسيق والتعاون فيما بينها، بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية وتقليل قوائم الانتظار للمرضي، وتنفيذ سياسات تحسين الخدمات المقدمة والغايات الوظيفية التي تم التكليف بها.

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