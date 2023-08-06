اليوم.. «التعليم» تعقد الملتقى الأول لتطوير مناهج المرحلة الإعدادية

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، الملتقى الأول لتطوير المناهج للمرحلة الإعدادية وفقًا للمنظور العالمي والخبرات العالمية.

الملتقى بحضور خبراء محليين ودوليين بمشاركة قيادات التربية والتعليم.

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم تحدث عن استراتيجية بناء الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية عام ٢٠١٨، لافتًا إلى أن فكرتها ترتكز على بناء إنسان مصري مختلف، مشيرًا إلى أهمية امتلاك مهارات مثل التفكير النقدي في ظل التحول الرقمي والثورات الصناعية والذكاء الاصطناعي والتي من خلالها يستطيع التمييز بين الرأي والحقيقة واكتشاف المغالطات ومحاربة الشائعات، وهو ما حرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على التأكيد عليه من خلال بناء وتطوير المناهج الدراسية،

وأشار الوزير إلى مناهج "اكتشف" التي تعلم القيم كقيمة العمل والمثابرة واحترام الآخر، موضحا أنه في إطار تطوير المناهج الدراسية تم تضمين كتاب "اكتشف" أنشطة عن اللغة الهيروغليفية لتنمية الولاء والانتماء.

وقال الدكتور رضا حجازي إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مسئولة عن ٢٥ مليون طالب و٢ مليون معلم وإداري، مشيرًا إلى أن التطوير يجب أن يتم بقناعة من متلقي الخدمة.