عضو مجلس النقابة العامة يكشف آخر تطورات لجنة تحسين أحوال الأطباء

كشف الدكتور أيمن سالم عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، آخر تطورات انعقاد لجنة تحسين أحوال الأطباء مع وزارة الصحة منذ مايو الماضي، مؤكدا أنه لا جديد في انعقادها منذ تلك اللحظة حتى الآن.

وأوضح “سالم” في تصريح خاص لـ“البوابة نيوز” أنه هناك توصيات داخل الحوار الوطني تعتبر نسخة مكرره ضمن اجندة توصيات لجنة تحسين احوال الأطباء داخل الحوار الوطني ونتمني ان تحظي بالإستجابة.

وفي وقت سابق، ترأس الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، الاجتماع الثاني، لـ لجنة دراسة تحسين أحوال الأطباء، في مايو الماضي، لمتابعة ما تم تنفيذه من التوصيات الصادرة عن الاجتماع الأول، بما يضمن تحسين بيئة عمل الأطباء، من الناحية الفنية، والمادية، والعلمية.