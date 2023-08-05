"تيك توك" تحقق أكثر من 3 تريليونات مشاهدة لمحتوى الألعاب

شهدت منصة تيك توك طفرة غير مسبوقة في عالم الألعاب مع تحقيقها أكثر من ٣ تريليونات مشاهدة لمحتوى الألعاب عالميًا في عام ٢٠٢٢. تتصدر تيك توك المنصات التي تقدم تجربة جديدة للترفيه من خلال تقديم محتوى مبتكر وإقامة أول بطولة ألعاب إلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تيك توك أصبحت المركز المفضل لعشاق الألعاب حول العالم الذين يشاركون شغفهم ويتواصلون مع بعضهم البعض من خلال تجربة الألعاب على المنصة. ووفقًا لدراسة خاصة بالألعاب، أظهرت ٨٢٪ من مستخدمي تيك توك مشاركتهم في ألعاب على الأقل مرة واحدة في الأسبوع.

تبرز تيك توك كقوة إبداعية في عالم الألعاب حيث تمزج بين الترفيه والألعاب وتشجع المبدعين على تحويل ألعابهم المفضلة إلى أفلام مبتكرة وإعادة تصوير شخصيات الألعاب بفن الطبخ. بالإضافة إلى ذلك، نظمت تيك توك أول بطولة ألعاب إلكترونية في المنطقة وجمعت أفضل ١٦ فريقًا للتنافس على جائزة مالية كبيرة في لعبة PUBG.

من خلال تيك توك، يستطيع عشاق الألعاب استكشاف الألعاب الجديدة ومشاركة تجاربهم والتواصل مع مجتمع واسع للغاية من خلال الاهتمامات المشتركة. العديد من الهاشتاجات المتعلقة بالألعاب على تيك توك حققت ملايين المشاهدات حول العالم وأصبحت واجهة لاكتشاف الألعاب الجديدة والتوصيات والنصائح.