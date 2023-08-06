حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 6 أغسطس 2023

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد الموافق 6 أغسطس 2023 حيث يتوقع الخبراء ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

كما يتوقع الخبراء وجود شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة، وكذلك القريبة من المسطحات المائية المؤدية، من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وكشف خبراء الأرصاد عن سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا بنسبة تصل لـ 30%، على مناطق من أقصى جنوب البلاد حلايب وشلاتين وأسوان وأبوسمبل والوادي الجديد.

ويتوقع الخبراء أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى جنوب البلاد على حلايب وشلاتين وأسوان وأبوسمبل والوادي الجديد، وذلك على فترات متقطعة.

وبحسب الهيئة، من المتوقع أن يسود غدا طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجة البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على كافة الأنحاء.