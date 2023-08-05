حبس عصابة النصب على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة بالمقطم

أمرت نيابة المقطم الجزئية، بحبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى النصب على المواطنين بأسلوب إنتحال الصفة بالمقطم، واستغلال حاجتهم لتبديل العملات، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، والتحفظ علي المضبوطات لفحصها، والتحرى حول نشاطهم الإجرامي.



تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة، بتضرره من آخر- مقيم بمحافظة الشرقية؛ لإتفاقه معه على التقابل بدائرة القسم لإستبدال مــبلغ مالى لعملة أجنبية خارج نطاق السوق المصرفـــى، ولدى تقابله معه فوجئ بترجل 4 مجهولين من سيارة ميكروبــــاص مُنتحلين صفة رجال شرطة وإستولوا على المبلغ المالـــى ولاذوا بالفرار وبصحبتهم المشكو فى حقه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (9 أشخاص "لـ 6 منهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم (مبلغ مالى - 2 طبنجة صوت - جهاز لاسلكى - سيارتين)، وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بأسلوب "إنتحال الصفة" حيث يقوم المشكو فى حقه بالتواصل مع المجنى عليهم وإيهامهم بقدرته على إستبدال العملة المحلية إلى "العملة الأجنبية" بأقل من المتداول بالسوق المصرفى، وفور وصول المجنى عليهم للمكان المتفق عليه يقوم باقى المتهمين بإنتحال صفة رجال شرطة والإستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية، والفرار هرباً مستقلين السيارات المشار إليها، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية.

بإستدعاء المجنى عليه إتهمهم بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.