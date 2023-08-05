"لعبة وحدوتة" حكاية تربوية لتعديل السلوك ضمن مسرح الطفل بالإسماعيلية

قدمت ليلة جديدة من العرض المسرحي "لعبة وحدوتة"، لفرقة مسرح الطفل بقصر ثقافة الإسماعيلية، أمس الجمعة، ضمن فعاليات موسم مسرح الطفل بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

العرض تدور أحداثه في إطار درامي استعراضي حول الشخصية الرئيسة "آية" التي تلتقي بعدد من الطلاب طباعهم مختلفة، تقترح عليهم فكرة وهي استغلال وقت الفراغ فيما يفيد من خلال لعبة تجمعهم معا وتقص عليهم من خلالها قصة "حدوتة" تربوية تهدف إلى عدم التنمر، التواضع، ومحاربة السلوكيات السلبية، وحب التعليم.

وتستكمل الأحداث باستقبال آية في المدرسة مجموعة من الطلاب مختلفة الطباع منهم المغرورة ومحبي الرياضة والعلم وهنا يبدأ الحدث المهم وهو مواجهة آية بالفتاة المغرورة والتي قامت بتعديل سلوك الغرور. وجاء ذلك بمشاركة فرقة الإسماعيلية للفن التعبيري.

جاء ذلك بحضور شيرين عبد الرحمن مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية، ولجنة التحكيم المكونة من المخرج جلال عثمان، د. محمود محمد عبد الله، المخرج شريف محمد صلاح الدين.

"لعبة وحدوتة" تأليف عبده الحسيني، إخراج أحمد كمال، رؤية غنائية وأشعار د. طارق عمار، ألحان ماهر كمال، توزيع عمرو عيد، استعراضات شريف مبارك، ديكور وتنفيذ ماسكات منال سمير، تنفيذ ملابس مريم الرودي، تنفيذ ديكور إبراهيم محمد، مخرج منفذ محمد إسماعيل توتوس.

العرض من إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د جيهان حسن، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، وقدم بإشراف فرع ثقافة الإسماعيلية، التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي.

363398634_675818961249145_2129454633775634008_n

363401073_675820004582374_1425952701300016778_n

365806194_675818854582489_2239304575867593412_n