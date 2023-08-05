سقوط لص الهواتف المحمولة بالزاوية الحمراء

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى ضبط أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة" بالزاوية الحمراء.

أكدت معلومات وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة" ، وأنه وراء إرتكاب العديد من وقائع السرقة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه واقعتى سرقة هواتف محمولة بذات الأسلوب ، كما تم بإرشاده ضبط الهاتفين المستولى عليهما بمسكنه، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات ، وإتهموه بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.