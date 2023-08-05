صحة المنوفية: ورشة عمل تدريبية لأطباء الأسنان

نظمت مديرية الصحة بالمنوفية، ورشة عمل تدريبية ل( 30) طبيب من الإدارات والمستشفيات تحت رعاية الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، والإدارة العامة لطب الاسنان بالمنوفية بإشراف كل من الدكتورة جمالات الفقي مدير عام إدارة الأسنان، والدكتور أحمد ونس مسئول تدريب الأطباء، وبدعم من شركة vitronex لزراعة الأسنان.

حاضر فيها الدكتور أحمد محمد بدر مدرس بطب اسنان طنطا ومحاضر ببرنامج الزمالة الإيطالية لزراعة الأسنان بجامعة MUST، وكانت المحاضرة الأولى بعنوان “كيفية التعامل مع المريض في حالة احتياجه إستعادة الضرس الخلفي المفقود باستخدام العلاج بالزرع”.