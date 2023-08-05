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السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حريق يلتهم محتويات غرفة شقة بإمبابة ونقل مصاب إلى المستشفى

أرشيفيه
أرشيفيه
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أصيب أحد الأشخاص في حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع شعبان سلامه من شارع المطار بمنطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع شعبان سلامه من شارع المطار بمنطقة إمبابة شمال المحافظة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وبالفحص تبين أن الحريق نشب بمحتويات غرفة النوم وبعض المخلفات جري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي إلي وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه إصابة أحد الأشخاص جري نقله لمستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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