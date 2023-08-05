السيطرة على حريق كابينة كهرباء بقرية الشوبك الغربي في البدرشين

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب داخل كابينة كهرباء بشارع أبو غريب قرية الشوبك الغربي أسفل الموقف العمومي بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب المحافظة، دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بنشوب حريق داخل كابينة كهرباء بشارع أبو غريب قرية الشوبك الغربي أسفل الموقف العمومي بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.