السيطرة على حريق مبنى وزارة الأوقاف والحماية المدنية تجرى أعمال التبريد.. صور

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة ، صباح اليوم السبت ، من السيطرة على حريق مبنى وزارة الأوقاف بمنطقة وسط البلد ، وتجرى اعمال التبريد .
وقال مصدر أمنى: إن اليوم السبت عطلة موظفين فى وزارة الأوقاف وهو ما انقذ الموقف من كارثة ، موضحا أن الاصابات طفيفة نتيجة الاصابة باختناقات لـ 5 اشخاص وتم تقديم الاسعافات لهم فى محيط الحريق .
واشار المصدر إلى أن قوات الحماية المدنية حاصرت النيران ومنعت خطر الامتداد الى المبانى المجاورة .
ويعد المبنى خال من كافة الموظفين، حيث انتقلت الوزارة منذ عدة أسابيع إلى العاصمة الإدارية، إلى جانب الأجازة الأسبوعية.
وقامت قوات الشرطة بتسيير الحركة المرورية.
وكانت الحماية المدنية بالقاهرة دفعت ، بـ 7 سيارات إطفاء للسيطرة على السنه اللهب اثر حريق اندلع فى مبنى وزارة الأوقاف.
وأصيب 5 اشخاص بحالات اختناق نتيجة الحريق فيما دفع مرفق الاسعاف بـ 5 سيارات وسادة حالة من الهلع بين المواطنين ومرتادى الوزارة وفرضت قوات الشرطة كردون امنى فى محيط البلاغ .
كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى مبنى وزارة الاوقاف وتصاعدت الأدخنة فى السماء وعلى الفور انتقلت 7 سيارات الإطفاء الى مكان البلاغ لمحاصرة كرات اللهب.