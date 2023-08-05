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السبت 05 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

السيطرة على حريق مبنى وزارة الأوقاف والحماية المدنية تجرى أعمال التبريد.. صور

حريق وزارة الاوقاف
حريق وزارة الاوقاف
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة ، صباح اليوم السبت ، من السيطرة على حريق مبنى وزارة الأوقاف بمنطقة وسط البلد ، وتجرى اعمال التبريد .

وقال مصدر أمنى: إن اليوم السبت عطلة موظفين فى وزارة الأوقاف وهو ما انقذ الموقف من كارثة ، موضحا أن الاصابات طفيفة نتيجة الاصابة باختناقات لـ 5 اشخاص وتم تقديم الاسعافات لهم فى محيط الحريق .

واشار المصدر إلى أن قوات الحماية المدنية حاصرت النيران ومنعت خطر الامتداد الى المبانى المجاورة .

ويعد المبنى خال من كافة الموظفين، حيث انتقلت الوزارة منذ عدة أسابيع إلى العاصمة الإدارية، إلى جانب الأجازة الأسبوعية.
وقامت قوات الشرطة بتسيير الحركة المرورية.

وكانت  الحماية المدنية بالقاهرة  دفعت ، بـ 7 سيارات إطفاء للسيطرة على السنه اللهب اثر حريق اندلع فى مبنى وزارة الأوقاف.

وأصيب 5 اشخاص بحالات اختناق نتيجة الحريق فيما دفع مرفق الاسعاف بـ 5 سيارات وسادة حالة من الهلع بين المواطنين ومرتادى الوزارة  وفرضت قوات الشرطة كردون امنى فى محيط البلاغ   .

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى مبنى وزارة الاوقاف  وتصاعدت الأدخنة فى السماء وعلى الفور انتقلت  7 سيارات الإطفاء الى مكان البلاغ  لمحاصرة كرات اللهب.

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